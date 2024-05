Parliamo di aborto terapeutico | quando è consentito procedura post e rischi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Torniamo a occuparci di, questa volta prestando attenzione a quello effettuato per ragioni mediche. L’interruzione di una gravidanza può avvenire per ragioni non volute (spontaneo), legate a una propria decisione (interruzione volontaria di gravidanza) o per ragioni mediche (). È importante chiarire alcuni aspetti del cosiddetto, anche considerando come in questi casi non sia necessaria l’autodeterminazione della donna, con tutta una serie di implicazioni etiche e legali.: cos’è e cosa significa In uno studio del World Journal of Psychiatry, l’viene definito come unindotto a seguito di una diagnosi di necessità medica. Questa tipologia di interruzione della gravidanza viene applicata per evitare ilo di danni alla gestante o in caso di non vitalità del feto.