Parigi ' sugli istruttori militari lavoriamo con Kiev'

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'invio in Ucraina di "" francesi "è una pista sulla quale continuiamo a lavorare con gli ucraini, in particolare per comprendere le loro esatte necessità": lo ha detto una portavoce del ministero della Difesa diall'ANSA dopo l'annuncio di un prossimo invio difrancesi da parte del comandante in capo ucraino. "Come detto più volte - ha precistao la portavoce - la formazione sul terreno ucraino fa parte dei cantieri dei quali si è discusso a partire dalla conferenza sul sostegno all'Ucraina riunita dal presidente della Repubblica il 26 febbraio scorso". .

Prima giornata di Finali allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede degli Assoluti primaverili, andata in archivio. Un pomeriggio romagnolo che si è aperto con la bella prestazione di Michele Lamberti . Il figlio del grande Giorgio ha abbattuto il suo primato di 24.68 nei 50 dorso e ha conquistato il ... oasport

“Abbiamo fissato delle condizioni , queste condizioni non cambieranno: chi è disposto a rispetta rle è il benvenuto a Parigi , chi non è disposto a rispetta rle non è il benvenuto ”. Così il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach sulla presenza degli atleti russi e ... sportface

Dal 26 luglio all’11 agosto 2024 tutte le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono in esclusiva in chiaro su Rai 2, Rai Sport, RaiPlay, Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport e RaiPlay Sound: grazie alla collocazione europea, gli orari saranno perfetti per seguire al meglio la kermesse olimpica. ... sportintv.eu

Roland Garros, ultimo tango a Parigi Zverev elimina Rafa che saluta con onore - Roland Garros, ultimo tango a parigi Zverev elimina Rafa che saluta con onore - Finisce tre set a zero in favore di Alexander Zverev il duello con Nadal, rivincita contro il destino beffardo che, sotto le spoglie di un grave infortunio alla caviglia, due anni fa aveva interrotto ... ubitennis

Il miglior Nadal del 2024 non basta! Zverev si prende la rivincita a Parigi: il tedesco vince 6-3 7-6 6-3 - Il miglior Nadal del 2024 non basta! Zverev si prende la rivincita a parigi: il tedesco vince 6-3 7-6 6-3 - ROLAND GARROS - Nadal, al ritorno nel suo regno dopo due anni, ce la mette tutta sul Centrale ma l'ostacolo è troppo grande. Alexander Zverev vince in tre set. eurosport