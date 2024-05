Parigi 2024 il badminton nella storia | Toti vola ai Giochi nel singolare maschile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilscrive ladell'Italia Olimpica. Giovannistrappa il pass ered è il 33esimo giocatore con diritto di prendere parte aispecialità del. E' arrivata l'ufficialità, a seguito dei risultati ottenuti dal 1 maggio del 2023 al 30 aprile del. Ma anche grazie alla scelta dell'Australia, che ha liberato una quota europea in specialità. E' il primo italiano a gareggiare nelalle Olimpiadi. E sarà il terzo atleta azzurro a difendere i colori tricolori sotto la bandiera a cinque cerchi. Lo farà dopo Agnese Allegrini (Pechino 2008 e Londra 2012), e Jeanine Cicognini (Rio 2016). Foto Fiba da coni.it