(Di lunedì 27 maggio 2024) Per fortuna è finita. Unstentato colpenultimo apre le porte all'a unasconclusionata fino all'ultimo minuto di una stagione molto al di sotto delle aspettative. Settimo posto blindato e tutti a casa a riflettere sugli errori commessi da parte di società, tecnici e soprattutto giocatori. Stadio pieno di entusiasmo per Eriksson e i campioni del Duemila che regalarono allail secondo scudetto della storia biancoceleste. Vola Olympia, poi si comincia davanti a 55.000 spettatori che non vedono l'ora di mandare in archivio una stagione deludente soprattutto per le premesse della vigilia. Subito la solita, compassata, i giocatori camminano sul campo, gioco non si vede, solo tanta confusione con una squadra che in queste ultime dieci partite è un ibrido tra quella sarriana e quella che Tudor sta faticosamente plasmando con concetti tattici stravolti rispetto al passato.

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

Finisce 1-1 la sfida tra la Lazio di Tudor e il Sassuolo già retrocesso in Serie B. Ultimo match all’OIimpico di Roma con i laziali che andranno a giocare l’Europa League il prossimo anno. PRIMO TEMPO – Si chiude con un pareggio la gara tra la Lazio e il Sassuolo: all’Olimpico il tabellino segna ... inter-news

Il Sassuolo saluta la serie A incastrando un pareggio in quel di Roma. Cornice grandi firme, quella dell’Olimpico gremito, dentro la quale i neroverdi sono la comparsa che serve, e la festa la guasta solo in parte. Altro era il Sassuolo guastafeste, altro hanno a cui pensare la Lazio e il pubblico ... ilrestodelcarlino

Pari col Sassuolo, Lazio in Europa League - pari col sassuolo, Lazio in Europa League - Per fortuna è finita. Un pari stentato col sassuolo penultimo apre le porte all’Europa League a una Lazio sconclusionata fino ... iltempo

Serie A, classifiche a confronto: Salernitana a -25 ma c'è chi ha chiuso peggio - Serie A, classifiche a confronto: Salernitana a -25 ma c'è chi ha chiuso peggio - Saldo positivo anche per il Milan e per l'Atalanta, squadra che al pari della Fiorentina ha ancora una gara da ... Fortemente negativo anche il dato delle ultime due in classifica: il sassuolo ha ... tuttosalernitana

IGOR TUDOR: "OBIETTIVO RAGGIUNTO" - IGOR TUDOR: "OBIETTIVO RAGGIUNTO" - Abbiamo fatto un bel percorso in questi mesi". Così Tudor dopo il pari con il sassuolo. Ultima partita in biancoceleste per Felipe Anderson, che ha voluto salutare i suoi tifosi a fine partita: "Vi ... servizitelevideo.rai