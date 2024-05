Parco Leonardo - alla Grassi l’evento Vita in atmosfere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fiumicino, 27 maggio 2024 – L’I.C. “G.B.” di Fiumicino, per la conclusione del Laboratorio Teatrico che dal 2022, nel plesso di via Copenaghen a, vede partecipare ogni anno circa 50 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, ha aperto le porte perin– un Museo che parla di noi”.è stato immaginato con un preciso intento iniziale: sganciarsi dal Teatro per favorire la teatralità, alleggerire l’urgenza di rappresentazione a favore dell’esaltazione del lavoro che dietro le quinte ogni attore fa su di sé. I giovani allievi, senza un copione, senza una storia da raccontare, senza personaggi da interpretare, si sono messi in gioco trasformando il secondo piano della scuola in un vero e proprio museo interattivo di corpi, azioni e narrazioni.