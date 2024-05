Papua - più di 2000 sepolti dalla frana

In Papua Nuova Guinea una frana ha travolto sei villaggi : "Ci sono circa 150 case sepolte e si stima che 670 persone siano morte", ha detto Serhan Aktoprak, un funzionario dell'agenzia Onu per l'immigrazione con sede a Port Moresby. Un bilancio drammatico ma che potrebbe aumentare visto che ... ilgiornaleditalia

frana CAUSA 670 MORTI. Si teme che siano 670 persone travolte e uccise da una massiccia frana in papua Nuova Guinea, nel nord dell'isola, nel Pacifico sud-occidentale, secondo le Nazioni Unite.

