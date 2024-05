Papillon chiude il cartellone di residenze creative al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Siildialdi, diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt. L’ultimo appuntamento è previsto mercoledì 29 maggio, presso la Palestra Giovagnoli di(viale E. Francini 11-17): in programma la prova aperta di, performance di e con Michelle Scappa.sta sia per l’accessorio dell’abbigliamento maschile, sia per ‘farf’, che nell’immaginario patriottico italiano è come chiamiamo i membri della nazionale di ginnastica ritmica, esclusivamente di sesso femminile. Il lavoro affronta il tema dell’identità di genere. Michelle Scappa si forma presso l’Opus Ballet Centro Coreografico per poi proseguireNorthern School of Contemporary Dance.

