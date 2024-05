Papa Francesco ha usato il termine frociaggine?

(Di lunedì 27 maggio 2024) A lanciare la “notizia” era stato Dagospia, il sito di gossip firmato da Roberto d’Agostino.avrebbeil. Sarebbe successo lunedì 20 maggio, nell’incontro a porte chiuse tra Bergoglio e i vescovi italiani arrivati a Roma per l’assemblea generale. La questione riguardava se e in che misura ammettere nei seminari candidati dichiaratamente omosessuali. Il Pontefice, pur ribadendo come sempre la necessità di accogliere tutte le le persone, si è mostrato molto rigido sulla questione, ribadendo il suo no di contro alle aperture della maggioranza dei vescovi. Lo avrebbe detto a suo modo, usando un tono colloquiale e osservando che nei seminari “c’è già troppa”. L’uscita sarebbe stata accolta con qualche risata incredula.

