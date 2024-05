Paolini-Saville oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jasminese la vedrà contro Darianel primo turno del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. La toscana, numero tredici del ranking mondiale, è reduce dagli Internazionali d’Italia, dove ha trionfato nel torneo di doppio insieme alla compagna Sara Errani. L’urna transalpina gli ha riservato la top novanta australiana, giocatrice ormai da tanti anni nel circuito e capace di essere insidiosa su tutte le superfici. L’unico scontro diretto, disputato nel luglio dello scorso anno sul rosso di Amburgo, ha visto prevalere, che in due set riuscì ad avanzare agli ottavi di finale. Ora, tuttavia, la situazione si è completamente ribaltata, conche partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

