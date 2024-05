Paolini-Baptiste in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jasmineaffronterà Haileyal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Esordio sul velluto per la numero uno d’Italia, che ha domato in due set Saville e mette ora nel mirino il terzo turno. Alla portata infatti il suo prossimo incontro con la statunitense, entrata in tabellone come lucky loser e vittoriosa al debutto contro la connazionale Day.ha vinto l’unico precedente, sul veloce a Chicago nel 2021, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jasmine. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 29 maggio cone campo ancora da definire. La copertura televisiva delsarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); livedei due canali disponibile inoltre attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.

