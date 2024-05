Pallamano La Polisportiva Cingoli è ancora campione Under 15 Femminile Marche-Abruzzo-Molise

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le ragazze di Cocilova si aggiudicano il titolo interregionale grazie al primo posto della regular season e al pareggio nella finale di ritorno contro Camerano: ora le finali nazionali, per migliorare l’11° posto del 2023, 27 maggio 2024 – Sta tornando ai fasti di un tempo lacingolana. La formazione15 della, infatti, ha vinto il campionato di Area 6 2024 () per la seconda stagione di fila, guidata da coach Albano Cocilova. Le cingolane si qualificano così per la fase nazionale di Misano Adriatico, nella tradizionale Festival dellache si disputerà a fine giugno/inizio luglio. In virtù del primo posto in regular season, in finale contro Camerano sono bastati una sconfitta nella gara di andata mercoledì scorso 22 maggio (34-31) e il pareggio di ieri (25-25) per conquistare il titolo interregionale.