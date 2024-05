Palladino Fiorentina - tutto sul tecnico del Monza | le ultime

(Di lunedì 27 maggio 2024) Laha scelto su chi puntare per la panchina della prossima stagione: nei prossimi giorni incontro conLaha scelto su chi puntare per la panchina della prossima stagione: nei prossimi giorni incontro con. Ildelpotrebbe aver chiuso il ciclo con i brianzoli e potrebbe accettare la corte .

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino commenta la sconfitta per 2-1 subita dalla Fiorentina: “Dopo il gol del pareggio ci siamo un pò abbassati, continuando nella ripresa, la Fiorentina ha comunque vinto meritatamente. Peccato perchè siamo partiti bene, ma non posso rimproverare nulla ai ... sportface

COR. FIO, Palladino si avvicina: in estate sarà rivoluzione - COR. FIO, palladino si avvicina: in estate sarà rivoluzione - Trovano sempre più conferme le voci su Raffaele palladino come sostituto di Vincenzo Italiano: a riportare come l'attuale tecnico del Monza sia in pole per la panchina della ... firenzeviola

Calamai su Tmw: “Motta alla Juve la scelta giusta” - Calamai su Tmw: “Motta alla Juve la scelta giusta” - Il collega Calamai su Tmw: Visto che il calcio italiano non ha i soldi per andare all’assalto delle stelle internazionali dobbiamo accontentarci dei fuochi d’artificio del ... tuttojuve

Si aggiunge un altro profilo nella lista della panchina biancorossa - Si aggiunge un altro profilo nella lista della panchina biancorossa - Dopo la finale di Conference League contro l'Olympiakos, prevista per mercoledì prossimo, la fiorentina dovrebbe incontrare Raffaele palladino. Lo divulga l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. monza-news