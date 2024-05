Palazzo Aymonino Il mistero di 34 alloggi pronti e mai consegnati Cantiere abbandonato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), non pervenuto. Tutto vuoto e sbarrato. I 34 appartamenti dell’Erap di via Mazza sono apparentemente(costo di 3 milioni) ma ilnon è ancora terminato né ci sono i collaudi. Per cui, non si entra. Saturnino Di Ruscio, presidente regionale Erap, chiamato ieri al telefono ha detto: "So che la ditta se n’è andata ma adesso mi informo". Un’ora dopo ha richiamato: "Sì, gli appartamenti sonoma va collegata la domotica con i pannelli solari. Mi dicono che in d ue mesi tutto sarà pronto. Pensavo che fosse già tutto finito invece manca qualcosa. Abbiamo avuto una prima ditta che è andata via, una seconda e adesso manca parte dell’impiantistica. Mi dicono due mesi, staremo a vedere. Fate bene a seguire con attenzione i lavori".