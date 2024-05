Palajova a Milano sei concerti di fila | Jovanotti torna live nei palazzetti dopo l’infortunio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'annuncio era nell'aria, ma è arrivata l'ufficialità. A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, da marzo 2025 Lorenzosuonerà nuovamente nei Palasport, i “” per l’occasione. Un ritorno tanto attesol'infortunio in bicicletta che lo ha costretto per mesi a fermarsi. Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all’Argentina, dalle Ande all’Amazzonia. E ora l’annuncio. Ben sei le date milanesi. "Non penso ad altro e non vedo l`ora" ha dichiarato balzando tra i container e il glass di Viva Rai 2 del suo amico Fiorello. Annunciate oggi le prime date del tour (prodotto da Trident Music).