Padovan su Oaktree | Mi aspetto una certa continuità - ma con delle novità

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giancarlosi è espresso in merito al passaggio di proprietà dell’Inter da Steven Zhang a, affermando di aspettarsi unadi fondo nelle scelte societarie pur condi partenza. IL PUNTO – Giancarloè intervenuto a Sky Sport sul tema dell’approdo dialla guida dell’Inter. Dal suo punto di vista, l’azione iniziale della dirigenza e della società sarà all’insegna della, con l’aggiunta di qualche elemento innovativo dovuto al passaggio di consegne da Steven Zhang al fondo americano: «Miuna. La squadra sta bene dal punto di vista sportivo e del management. Credo che la nuova proprietà abbia incontrato Marotta e Antonello già in precedenza. Ci saranno anche, a partire dal presidente».

Padovan: “Da Zhang ad Oaktree Per l’Inter non cambiano né mercato né prospettive” - padovan: “Da Zhang ad oaktree Per l’Inter non cambiano né mercato né prospettive” - "Non credo cambino le prospettive: il fondo, se entra per tenere l'Inter per un po', ha un interesse che l'Inter acquisisca valore. Le prospettive non cambieranno e neanche il metodo per rendere la sq ... fcinter1908

Tempo di lettura: un minuto - Tempo di lettura: un minuto - padovan ha commentato la situazione sportiva dell'Inter, sottolineando come i colpi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi non saranno gli unici ... inter-news

Udinese, Cannavaro: "Ci davano per morti e invece lottiamo" - Udinese, Cannavaro: "Ci davano per morti e invece lottiamo" - (ANSA) - UDINE, 24 MAG - "Il Frosinone sa di giocare contro una squadra che può metterli in difficoltà, mentre l'Empoli se la vedrà con la Roma, una delle migliori formazioni del girone di ritorno. tuttojuve