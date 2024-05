Paddy Power lancia la sfida ai tifosi inglesi per Euro 2024 | I 5 migliori rigoristi voleranno in Germania per la partita d’apertura

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vincere un viaggio direzionendo il più grande incubo della nazionale inglese: i calci di rigore. Questa l’iniziativata da– società di bookmaker irlandese – e rivolta aidi calcioin vista dei prossimipei ini suppoters in una competizione ai calci di rigore. I cinque fortunati (e più precisi dal dischetto) vinceranno un biglietto per Dusseldorf esul jet privato finanziato dalla società di bookmaker per guardarsi dal vivo lainaugurale deglipei contro la Serbia. Unaper scacciare i fantasmi del dischetto: l’Inghilterra, infatti, è nota per aver perso ben sette finali ai calci di rigore, l’ultima proprio a Wembley contro l’Italia nel 2020.

2024-05-17 19:00:59 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Tyson Fury e Oleksandr Usyk si affronteranno a Riad questo sabato in un incontro di boxe in cui tutte le cinture sono in gioco. Vale anche la pena ricordare che entro la ... justcalcio

DigitalOcean Announces First Quarter 2024 Financial Results - ...' said Paddy Srinivasan, CEO of DigitalOcean. 'Our results demonstrate the solid performance of our ... DigitalOcean combines the power of simplicity, security, community and customer support so ... 01net