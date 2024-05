Ottimo debutto dell’Under 18 Elite I Flying Donkeys sono entrati fra le prime sei società italiane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sacrificio, dedizione agli allenamenti e voglia di mettersi in gioco e migliorarsi. Queste le caratteristiche principali che hanno permesso all’Under 18dell’Hockey Empoli di chiudere la stagione tra lesei. Un traguardo arrivato fuori pronostico, al termine di un’annata che doveva essere semplicemente di transizione per i giovani ‘ciuchini volanti’ dopo lo scorsocampionato Under 16. "Sapevamo che il passaggio di categoria sarebbe stato impegnativo, soprattutto nel primo anno, che doveva quindi servire solo per fare esperienza in vista della prossima stagione, quella ‘buona’ – precisa il presidente dei, Paolo Errico –. Invece i ragazzi allenati da coach Carboncini, nei giorni di grazia hanno mostrato di avere la possibilità di affrontare chiunque a testa alta, riuscendo ad impegnare le più forti compagini del campionato".