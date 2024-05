Ospedale di Nocera installata e collaudata la nuova Tc di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, presso l’Umberto I di, è stata completata l’installazione e il collaudo dellaTC che andrà ad arricchire la dotazione tecnologica del DEA e di tutta la ASL della provincia di Salerno. Lamacchina diagnostica per la Tac, che sarà attivata nelle prossime settimane, garantirà all’utenza un’apparecchiatura tra le più innovative e d’avanguardia ad oggi sul mercato, acquistata con i fondi della Missione 6 del PNRR per la digitalizzazione degli ospedali. Si tratta di una TC dia 256 strati (2×128), un nuovo macchinario di imaging che sarà in dotazione all’UOC di Neuroradiologia diretta dal dr. Andrea Manto e servirà l’intero DEA di, Scafati e Pagani.