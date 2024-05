Osimo - nasce l’associazione Avass per i bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci sono persone, anche a, che non hanno la possibilità di svolgere le proprie attività, persino le più basilari, per tanti motivi. Per sopperire a tali bisogni è nata, associazione di volontariato autonomo socio sanitario. E’ stata creata per volontà di un gruppo di osimani animati dal desiderio di fornire servizi utili a quelle persone.è presieduta da Giuseppe Argentino, vice Mario Russo e segretario Nino Caruso. "I volontari - spiega il presidente -, che sono al momento più di 20, sono già in piena azione. Forniamo supporto a case di riposo, accompagniamo persone bisognose o sole presso ospedali e ambulatori, provvediamo a spese alimentari a domicilio. Tutto a titolo gratuito".