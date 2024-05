(Di lunedì 27 maggio 2024) Alessandro Impagnatiello in aula: “Perché l’ho uccisa? È una domanda che non avrà mai una risposta”.

Orrore, bugie e vanità. Parla il killer di Giulia Tramontano: “A pranzo da mia madre col suo corpo in auto” - orrore, bugie e vanità. Parla il killer di Giulia Tramontano: “A pranzo da mia madre col suo corpo in auto” - Milano - La uccise con trentasette coltellate il 27 maggio di un anno fa ma lui giura di ricordarne solo una perché il vero numero «lo sentii in tv mentre ero in cella»: «Rimasi impalato dietro di lei ... milano.repubblica

Chico Forti, i ventidue dubbi sul processo. E le due bugie che lo hanno fatto condannare - Chico Forti, i ventidue dubbi sul processo. E le due bugie che lo hanno fatto condannare - Repubblica ha ricostruito l’inchiesta di Miami e i suoi errori, le omissioni, le forzature. La giuria popolare, distratta, è rimasta impressionata dalla prima ... repubblica

Meloni: "Sul redditometro pronti a cambiamenti se necessari" | Renzi: "Sconvolto dalle bugie del premier, è stato messo quando era ministro" - Meloni: "Sul redditometro pronti a cambiamenti se necessari" | Renzi: "Sconvolto dalle bugie del premier, è stato messo quando era ministro" - "L'attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal viceministro dell'Economia Leo, è fino a ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i la ... msn