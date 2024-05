Ormai è apertamente filo-russa I veti dell’Ungheria paralizzano l' Ue | monta la rabbia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 - Scoppia il caso Ungheria, con l’Ue stanca deidi Orban sui dossier-chiave. Budapest è finita "per la prima volta" nel mirino degli altri ministri degli Esteri, nel corso del Consiglio a Bruxelles, in seguito alla sua strategia di "ostruzione" su molti dossier di politica estera, compreso Gaza, la Georgia e l'Armenia, oltre che l'Ucraina. "La posizione ungherese sta diventandopro-, non si può più parlare di approccio transazionale", ha spiegato all'Ansa una fonte bene informata. L'Ungheria, tra le altre cose, sta infatti bloccando la possibilità di usare le risorse del Fondo per l'Ucraina, parte dell'Epf, per un totale di 6,5 miliardi. La motivazione? Pare le condizioni sfavorevoli per le aziende ungheresi in Ucraina.