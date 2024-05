Orlandi Unimib | Con la radio si è aperto un nuovo mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. - (Adnkronos) - “La comunicazione è iniziata proprio dalle, con lasi èun. La comunicazione in università è assolutamente importante, siamo contenti di ospitare una mostra sulla”. Sono le parole con cui il pro-rettore vicario dell'università degli studi di Milano-Bicocca Marco Emilio, ha inaugurato la mostra “Scrivere nel vento. Cento anni ditra società, industria, tecnologia. Che storie!”, promossa da Fnm, FerrovieNord e Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) - in collaborazione con l'università degli studi di Milano-Bicocca. L'esposizione, che gode del patrocinio del Senato della Repubblica e del patronato di Regione Lombardia, è organizzata in occasione del Bicocca Music Festival 2024, aperta al pubblico dal 27 maggio al 28 giugno e ospitata nello Spazio Agorà dell'ateneo milanese: “Per il terzo anno la settimana della musica di Bicocca è aperta al territorio.