ORGOGLIO AMARANTO I grandi bomber del passato tutti insieme É la serata clou

(Di lunedì 27 maggio 2024) Continua il ciclo di eventi organizzato dal comitatoper celebrare i cento anni di storia dell’Arezzo Calcio. Dopo la squadra di Cosmi, il faccia a faccia con il presidente Manzo, i direttori e i ragazzi di Somma, questa sera sarà la volta deiattaccanti del, che con i loro gol hanno trascinato il Cavallino a vittorie e campionati importanti. L’appuntamento è al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia alle ore 21 a ingresso libero e gratuito. I tifosi e gli sportivi che accorreranno potranno rivedere idi diverse fasi storiche del calcio ad Arezzo, dal "Cobra" Tovalieri ad "Albertino" Briaschi, da Bazzani a "Bobo" Pilleddu, passando per altri nomi che hanno fatto la storia come Abbruscato, Ugolotti, Zampagna, fino a Niccolò Gucci, ultimo goleador in ordine di tempo, capace di segnare dodici reti nella stagione appena conclusa.