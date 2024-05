Ora la strada è più sicura dopo la morte di Aurora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lanterne rosse e palloncini bianchi liberati nel cielo e uno striscione con scritto "Grazie". Commemorazione sabato alla rotatoria del centro commerciale Cargopier perCaruso, la 22enne di Collemarino deceduta il 4 ottobre del 2022 per un incidentele avvenuto proprio mentre cercava di immersi lungo la statale Adriatica. Non c’era ancora la rotatoria che il Comune di Osimo ha inaugurato a fine marzo e fatta proprio per aumentare la sicurezza in quel trattole già costato una giovane vita. Il presidio è stato organizzato dalla madre della ragazza, Agnese Bendelari. "Se laadesso sarà più– ha detto la donna – purtroppo è anche grazie a mia figlia. All’inaugurazione della rotatoria non siamo stati nemmeno invitati.