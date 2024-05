Opposizioni unite contro l’attacco a Rafah, Conte e Schlein: “Fermiamo la follia di Netanyahu” - opposizioni unite contro l’attacco a rafah, Conte e Schlein: “Fermiamo la follia di Netanyahu” - Reazioni dure di tutti i partiti italiani di opposizione dopo il raid israeliano che a rafah ha causato decine di morti ... fanpage

Fermare Netanyahu: le opposizioni procedono in ordine sparso - Fermare Netanyahu: le opposizioni procedono in ordine sparso - Il raid israeliano su rafah porta il M5S a presentare una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Alleanza Verdi e Sinistra contrari all'astensione dell'Italia nel voto all'Onu ... agi

Dopo i morti di Rafah. Anche per il governo italiano Bibi ha tirato troppo la corda - Dopo i morti di rafah. Anche per il governo italiano Bibi ha tirato troppo la corda - Crosetto lo dice senza fronzoli, Tajani con uno stile inevitabilmente più diplomatico, la sostanza però è la stessa: l'esecutivo non segue Netanyahu ... huffingtonpost