Onu a Israele | indagine sia trasparente

(Di lunedì 27 maggio 2024) 16.30 L'Onu chiede aun'"approfondita e" sui civili ucisi a Rafah e di "adottare misure immediate per proteggere meglio i civili" Lo ha riferito il coordinatore per il processo di pace in MO,Wennesland. "Condanno gli attacchi aerei israeliani che hanno colpito le tende degli sfollati, anche se l'Idf ha detto di aver colpito un'istallazione di Hamas e di aver ucciso due militanti del gruppo durante gli attacchi"."Sono profondamente turbato della morte di così tanti bambini e donne".