Onu a Israele indagine completa e trasparente su Rafah

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'Onu chiede aun'"approfondita e" sui civili uccisi ae di "adottare misure immediate per proteggere meglio i civili". Lo ha detto il coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. "Condanno gli attacchi aerei israeliani della scorsa notte che hanno colpito le tende degli sfollati - ha precisato - Anche se l'Idf ha detto di aver colpito un'installazione di Hamas e di aver ucciso due militanti del gruppo durante gli attacchi, sono profondamente turbato dalla morte di così tante donne e bambini". .

Preoccupazione per la quotidiana escalation della crisi mediorientale all’indomani del raid israeliano su Rafah e le bombe di Hamas su Tel Aviv, tanti dubbi sulla scarsa compattezza di intenti dell’Occidente sulla guerra russo-ucraina. Dai microfoni di Sky Tg24 Live in, il ministro della Difesa ... secoloditalia

