Omicidio Tramontano Impagnatiello | Ho tentato di far sparire il corpo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’, “era come se cercassi di nascondermi e di nascondere tutto ciò che si era manifestato quella sera. Quindi, avvolto completamente da uno strato di insensata follia, di illogica, di pazzia totale, tentai di farletteralmenteildi Giulia”. Così Alessandro, rispondendo in aula alle domande del pm ha ricostruito i minuti successivi al delitto di Giulia, uccisa con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago nel Milanese. “Tentai di dare fuoco aldi Giulia – ha spiegato -, utilizzando prodotti infiammabili per fare le pulizie”. “Nella mia testa si era creata una spaccatura tale che non capivo più nulla. Giravo per casa, sono uscito, vagavo attorno all’abitazione, fumavo cannabinoide, cercavo di mangiare ma non sono riuscito, mi sono fatto una doccia”.