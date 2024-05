Omicidio Tramontano Alessandro Impagnatiello in tribunale | Giulia si è voltata e l' ho colpita al collo ero confuso avevo costruito un castello di bugie

nell'interrogatorio davanti alla Corte d'assise di Milano, Alessandro Impagnatiello ha racconta to la dinamica del tragico omicidio della compagna Giulia Tramontano notizie.virgilio

Milano, 27 maggio 2024 – A distanza di un anno esatto dalla morte di Giulia Tramontano, il reo confesso Alessandro Impagnatiello è stato interrogato oggi in aula davanti alla corte d’assise di Milano per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna, incinta di loro figlio Thiago. Dopo la ... ilfaroonline