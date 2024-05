Omicidio Senago | papà ' grideremo ancora per avere giustizia per Giulia e Thiago'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Nulla ci restituirà, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo, affinché sia fattaper lei eper". Lo scrive, su Instagram, Franco Tramontano, ildella 29enne uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. Un messaggio social che arriva nelle ore in cui l'imputato sta ricostruendo in aula, nel processo in corso a Milano, le ultime ore di vita die del piccoloche portava in grembo. Un interrogatorio a cui sta assistendo Loredana Femiano, mamma della vittima, mentre i fratelli della 29enne non sono più in aula. .

