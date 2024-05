Omicidio Senago | mamma Giulia segue interrogatorio con foto vittima

Milano, 27 maggio 2024 – Un anno dalla morte di Giulia Tramontano . Il 27 maggio 2023, la 29enne è stata uccisa dal fidanzato, Alessandro Impagnatiello, quando era al settimo mese di gravidanza: in grembo aveva il loro figlio, Thiago . L’omicidio avvenne nel loro appartamento a Senago, nel Milanese, ... ilgiorno

È passato un anno esatto dal giorno in cui hanno perso la vita Giulia Tramontano e Thiago, il bimbo che portava in grembo, per mano del compagno di lei e futuro padre del piccolo. Giulia è stata una vittima di femminicidio, ma prima ancora una donna forte, che merita di essere raccontata.Continua ... fanpage