(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 29 mag. (Adnkronos) –rà nell’del 10l’di Alessandroa processo a Milano per l’della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Nonostante l’esame dell’imputato sia iniziato alle 11 e sia durato oltre cinque ore, la difesa non è riuscita a porre tutte le domande. Nella parte finale del suo, l’ex barman sottolinea ancora l’importanza della sua “immagine” e spiega: “Ho sempre dato molta importanza a cosa gli altri pensassero di me, forse già da bambino, alle elementari, essere visto non perfetto causava in me malessere” conclude. L'articolo CalcioWeb. .

Omicidio Senago: interrogatorio Impagnatiello riprende in udienza 10 giugno - Omicidio Senago: interrogatorio impagnatiello riprende in udienza 10 giugno - Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Riprenderà nell'udienza del 10 giugno l'interrogatorio di Alessandro impagnatiello a processo a Milano per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette ... lanuovasardegna

“C’è già troppa frociaggine”: le parole di Papa Francesco (riportate dai vescovi) sul no all’ingresso degli omosessuali in seminario - “C’è già troppa frociaggine”: le parole di Papa Francesco (riportate dai vescovi) sul no all’ingresso degli omosessuali in seminario - Il luogo è ufficiale, l’occasione ancora di più. I toni, invece, sono colloquiali. Anche troppo, considerando che a parlare è il Papa e chi lo ascolta sono i vescovi. Il tema è se accettare o meno per ... ilfattoquotidiano

Impagnatiello in aula: "Ho ucciso Giulia e lei non ha potuto difendersi" - impagnatiello in aula: "Ho ucciso Giulia e lei non ha potuto difendersi" - AGI - "Ho ucciso Giulia Tramontano. La persona che ero in quel periodo non è quella che sono adesso. Sono qui oggi per dire la verità perché adesso sono lucido e consapevole rispetto alla persona che ... msn