Omicidio Senago | in chat Impagnatiello ricerche per mesi su ' veleno topi incinta'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Da dicembre del 2022, cioè seiprima dell'di Giulia Tramontano, fino a pochi giorni prima del delitto del 27 maggio del 2023 ledell'imputato Alessandrorestituiscono plurimesospette che per la procura di Milano dimostrano la premeditazione del delitto della 29ennedi Thiago. E' quanto emerge nel processo in corso davanti ai giudici della corte d'assise di Milano. Nel cellulare di lui c'è una ricerca non databile con le parole chiave 'ammoniaca feto', mentre dal cellulare della vittime emerge come già il 9 dicembre del 2022 Giulia scrive al compagno e alla madre come l'acqua appena comprata avesse il sapore di ammoniaca. A metà dicembre la giovane scrive a mamma Loredana: "Gran bruciore di stomaco" e ancora "Stanotte lo stomaco mi ha ucciso…" e a marzo la vittima cerca online 'rimedi per mal di stomaco in gravidanza'.