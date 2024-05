Omicidio Senago | Impagnatiello ' temevo che bambino mi facesse perdere Giulia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Il mio più grosso timore era che quelpotesse farmi, l'esclusivo scopo del veleno era di provocare un aborto di, interrompere l'arrivo di questo". Lo afferma Alessandroa processo per l'della compagnaTramontana e di Thiago, ilche aveva in grembo. Nel suo interrogatorio, davanti alla corte d'Assise di Milano, ribadisce di aver somministrato il topicida "due volte", quandodormiva, "dopo il 4-5 maggio, a 2-3 giorni 2-3 di distanza. Alla pm Alessia Menegazzo che gli contesta che le ricerche online sulla ricerca di veleno sono iniziate già nel dicembre del 2023, ben sei mesi prima del delitto, l'imputato replica: "Lì seppi dell'arrivo del, per me fu un periodo altalenante, di indecisione: l'acquisto di una casa, la difficoltà a accettare il mio lavoro e l'arrivo di unnon avrebbe semplificato le cose".