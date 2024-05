Omicidio Senago | Impagnatiello ‘tappeto non c’era pulito casa tutta la notte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Il tappeto non era in sala e il divano non è stato coperto. Alessandro, accusato dell’della compagna Giulia Tramontano, risponde senza tentennare durante l’interrogatorio in aula. Due elementi su cui la procura insiste per dimostrare la premeditazione del delitto didi un anno fa. “Il tappeto non c?era, Giulia lo aveva lavato la mattina nella lavatrice ed era steso fuori” e il “divano è sempre rimasto li, è stato spostato solo successivamente alla morte. E? stato anche, qualora ci fossero delle macchie di sangue, ma il divano non fu intaccato da evidente tracce di sangue. Ho ucciso Giulia con il divano non coperto” sottolinea l’imputato. Dopo il delitto, “usai il telefono di Giulia, risposi alle persone che la stavano contattando, cercai di continuare a nascondere e nascondermi, perché abbia utilizzato la parola ?madre’ (alla mamma di Giulia, ndr) non c?è un motivo” aggiunge.