Omicidio Senago | Impagnatiello ‘non so perché ho ucciso veleno per abortire’ Adnkronos

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. () – L’apparenza più che i fatti. In un interrogatorio infarcito di bugie e omissioni Alessandrosembra più interessato a difendere la sua immagine che a restituire quanto accaduto un anno fa quando uccise a coltellate la compagna Giulia Tramontano e il loro figlio, Thiago, che portava in grembo. La voce incerta, difficile da sentire nelle dichiarazioni spontanee della prima udienza del 18 gennaio, lascia spazio oggi a un racconto ben costruito, ma poco convincente nell’interrogatorio durato circa cinque ore. Dal banco degli imputati confessa l’e di aver nascosto il corpo, ma soprattutto ammette il suo “castello di bugie” per tenere in piedi due relazioni parallele – da un lato Giulia e dall’altro la collega di lavoro – un mare “in cui io stesso sono annegato”.

