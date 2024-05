Omicidio Senago | Impagnatiello ' incontro tra due donne distrusse mia immagine'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Il pomeriggio del 27 maggio del 2023 quando Alessandroattende a casa Giulia Tramontano, che aveva appena conosciuto l'altra donna dell'imputato, "ho fatto una serie sconnessa di azioni, giravo per casa, ho fumato per cercare di placare il trauma che stava subendo la mia testa. Il trauma per il lavoro, la miadistrutta davanti al lavoro e alla famiglia, stavo perdendo Giulia. Nella mia testa si è creata una spaccatura, in quel momento in casa facevo tutto e facevo niente". Lo affermanel suo interrogatorio davanti ai giudici della corte d'Assise di Milano. .

