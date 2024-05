(Di lunedì 27 maggio 2024) L'imputato in aula per l'interrogatorio di 5 ore L'apparenza più che i fatti. In un interrogatorio, infarcito di bugie e omissioni, Alessandrosembra più interessato a difendere la sua immagine che a restituire quanto accaduto un anno fa quando uccise a coltellate la compagnaTramontano e il loro figlio, Thiago, che portava in .

Omicidio Senago, Impagnatiello: "Ho ucciso Giulia, ma non so il perché" - omicidio Senago, impagnatiello: "Ho ucciso Giulia, ma non so il perché" - L'apparenza più che i fatti. In un interrogatorio, infarcito di bugie e omissioni, Alessandro impagnatiello sembra più interessato a difendere la sua immagine che a restituire quanto accaduto un anno ... adnkronos

Omicidio Senago, la confessione un anno dopo - omicidio Senago, la confessione un anno dopo - L’interrogatorio in aula arriva esattamente un anno dopo: Alessandro impagnatiello ha ammesso di aver ucciso Giulia Tramontano, di aver nascosto il cadavere e di averla avvelenata per due volte per uc ... ilfattoquotidiano

Impagnatiello è andato a pranzo dalla madre dopo aver ucciso Giulia: "Il cadavere è rimasto nel bagagliaio" - impagnatiello è andato a pranzo dalla madre dopo aver ucciso Giulia: "Il cadavere è rimasto nel bagagliaio" - Il barman di 31 anni confessa l'assassinio della compagna Giulia Tramontano tra bugie e tentativi di occultamento ... 41esimoparallelo