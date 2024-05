Omicidio Senago | Impagnatiello ‘da gravidanza Giulia altalena di emozioni’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Quandomi disse che aspettava un bambino ho vissuto una completadi emozioni contrastati: da una parte la gioia di costruire una famiglia con, dall?altra delle motivazioni personali e di coppia che ostacolavano un po’ la nostra relazione”. Lo afferma Alessandro, accusato dell’della compagnaTramontano incinta del piccolo Thiago, durante il suo interrogatorio in aula. Unacomunicata dalla 29enne “a fine novembre del 2022”, mentre l’altra donna di, la collega di lavoro con cui ha una relazione parallela, “annuncia la sua(interrotta) “a inizio del 2023”. L’annuncio sembra spaventare l’imputato: “iniziava a lamentare particolarmente la mia forte presenza a lavoro, io ci tenevo alla carriera”.

