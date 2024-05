Omicidio Senago | famiglia Giulia ' dopo un anno tempo scorre senza lasciarci pace'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Come può ilre così velocemente, lasciandoci di te i tuoi ricordi, il tuo sorriso, la tua voce... il tuo essere sempre presente nelle nostre giornate. Oggi,un, ilveloceun po' di. Giorni in cui, anche solo guardando il cielo immaginiamo che tu ci stia vedendo. Oggi e sempre, ti porteremo con noi ovunque andremo. Chiederemo giustizia per te e per Thiago fino allo sfinimento. Ti amiamo e vi ameremo per sempre. Ovunque tu sia, ovunque voi siate". E' il messaggio che ladiTramontano, uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, fa rimbalzare su Instagram a unesatto dal femminicidio die a poche ore dalla fine dell'udienza del processo in cui c'è stato proprio l'interrogatorio dell'imputato.