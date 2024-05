Omicidio Luca Sacchi nuove accuse contro Del Grosso e Pirino | sorpresi con il cellulare nella cella del carcere di Rebibbia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Avrebbero introdotto telefoni cellulari neldi: per Valerio Del, condannato a 27 anni diperché ritenuto l’autore materiale dell’di, e Paolo, accusato di essere complice dell’aggressione, si apre un nuovo filone processuale dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Roma. Sia Delche(per il quale è stato disposto l’Appello bis) dovranno rispondere del reato previsto dall’articolo 391 ter del codice penale, ovvero accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. I telefonini sarebbero stati scopertidove sono detenuti, nel corso di una perquisizione. Rinviati a giudizio, la prima udienza avrà luogo il 9 settembre 2024.

