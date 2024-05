Omicidio di Giulia Tramontano Impagnatiello parla in aula | L’ho uccisa e ho nascosto il corpo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – A distanza di un anno esatto dalla morte di, il reo confesso Alessandroè stato interrogato oggi indavanti alla corte d’assise di Milano per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna, incinta di loro figlio Thiago. Dopo la confessione davanti agli inquirenti e le dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo, l’imputato ha risposto per la prima volta alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. L’uomo che ha uccisocon 37 coltellate, per mesi ha dato veleno per topi e ammoniaca alla donna che stava per renderlo padre, deve rispondere alle accuse diaggravato (dai futili motivi, dal vincolo della convivenza, dalla crudeltà e dalla premeditazione), occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza per cui rischia l’ergastolo.