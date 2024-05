Omaggio a Sergio Bruni un bagno di folla a Villaricca

(Di lunedì 27 maggio 2024): una villa comunale gremita di adulti e bambini, è il risultato di un impegno profuso dalla politica, dal mondo del volontariato e dalle scuole Il vociare dei giovani, la gioia dello stare insieme e le note della musica hanno risuonato nell’aria sorpassando il limite della Circumvallazione Esterna e facendosi notare da un’intera città che è accorsa in villa comunale a. Venerdì sera, la villa comunale era davvero gremita di persone, tante quante non si vedevano da tempo tutte insieme. Il “miracolo”, lo ha fatto l’, l’evento organizzato dal Comune diin collaborazione con la Pro loco, rientrante tra le iniziative del cartellone finanziato da Città metropolitana. Presenti alla serata, il sindaco Francesco Gaudieri, gli assessori Giovanni Granata e Simona Ferrante, i Dirigenti scolastici del territorio, il presidente della Pro Loco, Teresa De Rosa ed il vice presidente Tommaso Di Nardo, il presidente dell’Unpli Napoli, Luigi Barbati e il consigliere di Città Metropolitana, Luciano Borrelli, che ha ricordato l’amico fraterno Armando De Rosa e la sua grande dedizione alla valorizzazione della figura die della sua canzone.

Continua l’impegno della Pro Loco di Villaricca per la valorizzazione della canzone napoletana attraverso la figura di Sergio Bruni , ’a voc’ ’e Napule Dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid e la prematura scomparsa del presidente Armando De Rosa, vulcanico organizzatore, ri Torna il ... puntomagazine

Bagno di folla per L'”Omaggio a Sergio Bruni” - Bagno di folla per L'”Omaggio a sergio bruni” - VILLARICCA - Una villa comunale gremita di adulti e bambini, è stato il risultato di un impegno profuso dalla politica, dal mondo del volontariato e dalle ... napolivillage

F1, tremendo incidente al GP Monaco: distrutta la macchina di Pérez - F1, tremendo incidente al GP Monaco: distrutta la macchina di Pérez - Subito bandiera rossa al GP di Monaco, tremendo incidente che ha distrutto la macchina di Perez. Leclerc, su Ferrari era scattato in testa. areanapoli

Regione. In Consiglio tante vecchie pratiche: lupo, caccia con l’arco, depuratore Chiavari - Regione. In Consiglio tante vecchie pratiche: lupo, caccia con l’arco, depuratore Chiavari - Dall'ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l'ordne del giorno della seduta convocata per martedì 28 maggio dalle 10 alle 13 e ... levantenews