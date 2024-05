Oltre duemila persone sepolte nella frana in Padua Nuova Guinea

(Di lunedì 27 maggio 2024) Più diviveche ha coinvolto la regione diinIl bilancio dei morti è alto, “Laha sepolto più di 2.000vive e ha causato gravi distruzioni” dichiara così il Centro Nazionale disastri del Paese all’ufficio Onu di Port Moresby. In arrivo sul posto i soccorritori aiutati dalla popolazione. Lasi sarebbe così staccata da una montagna provocando forti distruzione alle abitazioni sottostanti e causando così molti morti e dispersi Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. .

