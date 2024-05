Olimpia - vittoria senza big Messina | successo di tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) La nota più lieta per l’è che lain gara 1 è arrivata anche quando è stato ridotto ai minimi termini il contributo dei suoi due migliori realizzatori. Le armi offensive dei biancorossi sono infinite e aver fatto 95 punti con solo 7 della coppia Shields-Mirotic è un qualcosa di cui tener conto in positivo anche nella prosecuzione della stagione. Ben 6 uomini comunque in doppia cifra guidati da un Voigtmann ritornato a splendere come nella parte finale dello scorso anno quando è stato una delle chiavi dello scudetto contro la Virtus Bologna e come quando a inizio stagione ha vinto il mondiale con la sua Germania: "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo in attacco, anche in una serata difficile per Shields e Mirotic, magli altri hanno contribuito e l’approccio di Voigtmann è stato di altissimo livello – conferma coach Ettore–.