Olimpia Milano-Brescia oggi in tv | programma - orario e diretta gara-2 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA1di. Laè stata aperta da una-1 di altissimo livello, tra due squadre che hanno dato prova, ancora una volta, delle proprie qualità. In particolare, gli uomini di coach Messina si sono aggiudicati la partita grazie a un apporto decisivo dalla panchina, evidenziando ancora una volta la profondità della rosa meneghina, su cui spiccano sicuramente i 21 punti di Voigtmann, che hanno annullato i 33 punti realizzati da Della Valle per la Germani., infatti, ha tenuto testa con grande personalità a, ma nel secondo tempo non è riuscita a recuperare lo strappo creato dall’EA7 nella prima metà di match.

Virtus Bologna, un altro spavento: ma batte Venezia ed è a un passo dalla finale - Virtus Bologna, un altro spavento: ma batte Venezia ed è a un passo dalla finale - La Segafredo sale a +22 ma subisce la rimonta dei veneti. Decisivo nel finale Cordinier; subisce uno sfondamento e segna i liberi del 79-78 finale ... gazzetta

LBA Playoff - Semifinali: gara 2 Bologna vs Venezia 2-0, Milano 1-0 su Brescia - LBA Playoff - Semifinali: gara 2 Bologna vs Venezia 2-0, Milano 1-0 su Brescia - Si è delineato il quadro delle semifinali di LegaBasket serie A. L'olimpia Milano - dopo il passo falso in Gara 1 - ha vinto tre partite di fila su Trento per passare il turno ... pianetabasket