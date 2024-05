Olimpia Milano-Brescia oggi in tv - gara-2 semifinale Serie A basket | orari - program -a, can -le, streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) A 48 ore di distanza da-1,e Germanitornano in campolunedì 27 maggio alle ore 20:45 per la seconda sfida delladiscudetto dellaA di2024 che si sposterà aper-3 inma mercoledì 29 maggio, sempre alle ore 20:45. Si riparte dal successo non senza sofferenze dei meneghini in-1 (95-89), trascinati dai 21 punti di un sempre efficace Johannes Voigtmann e dai 12 di uno Stefano Tonut in grande spolvero oltre alle triple pesanti di capitan Melli nel finale. Per l’EA7 Emporio Armani si tratta di un match quasi decisivo perché in caso di vittoria gli uomini di Ettore Messina si presenterebbero a-3 con il primo match-point a disposizione per chiudere la contesa e centrare la finale.

Gli Highlights di Olimpia Milano-Germani Brescia 95-89 , sfida valida come gara1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di casa conduce per larghi tratti di gara, ma nel finale rischia di farsi rimontare da una Germani trascinata da Amedeo Della Valle. Il vantaggio accumulato ... sportface

Anche Milano come Bologna ha iniziato con una vittoria la semifinale contro Brescia ed esattamente come la Virtus anche l’ Olimpia ha dovuto faticare per mantenere il fattore campo dopo gara 1, piegando la Germani 95-89 in una partita ad alto punteggio nella quale ancora una volta sono stati gli ... infobetting

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE dei gara-2 della prima semifinale di Serie A 2024 . Si resta al Forum di Assago, di recente ribattezzato Unipol, per verificare se l’ Olimpia Milano saprà tenersi il fattore campo ... oasport

Ancelotti: la verità sul rinnovo col Real Madrid, l'accordo saltato col Brasile e il futuro in Nazionale - Ancelotti: la verità sul rinnovo col Real Madrid, l'accordo saltato col Brasile e il futuro in Nazionale - Tra le varie gare degli ottavi di ... Reazione a catena. Dopo il nulla di fatto per il passaggio di Leonardo Bonucci alla Roma, si apre un nuovo possibile scenario in serie A per l’ex ... sport.virgilio

Virtus Bologna, un altro spavento: ma batte Venezia ed è a un passo dalla finale - Virtus Bologna, un altro spavento: ma batte Venezia ed è a un passo dalla finale - La Segafredo sale a +22 ma subisce la rimonta dei veneti. Decisivo nel finale Cordinier; subisce uno sfondamento e segna i liberi del 79-78 finale ... gazzetta

LBA Playoff - Semifinali: gara 2 Bologna vs Venezia 2-0, Milano 1-0 su Brescia - LBA Playoff - Semifinali: gara 2 Bologna vs Venezia 2-0, Milano 1-0 su Brescia - Si è delineato il quadro delle semifinali di LegaBasket serie A. L'olimpia Milano - dopo il passo falso in Gara 1 - ha vinto tre partite di fila su Trento per passare il turno ... pianetabasket