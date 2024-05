Ok finale della Ue alla legge per l' industria Net-Zero

(Di lunedì 27 maggio 2024) Via liberadel Consiglio Ue al 'Net-Industry Act', il regolamento per sviluppare un'a emissioni, perno centrale del Pianole per il Green Deal. Solo il Belgio si è astenuto. Lasi compone di permessi accelerati, progetti strategici per la decarbonizzazione dell'europea entro il 2030 e una lista di tecnologie chiave con cui realizzarla, dai pannelli solari al nucleare. Entro il 2030 l'Ue dovrà produrre il 40% del fabbisogno annuo di tecnologie necessarie per la transizione verde e raggiungere, per questi strumenti, il 15% del valore del mercato. .

Chiusa la prima giornata di Coppa del Mondo di Canottaggio a Lucerna, in Svizzera. L’Italia colleziona subito una finale nelle specialità non olimpiche ed un’altra nel para Canottaggio . SPECIALITÁ OLIMPICHE Niels Torre abdica nei quarti di finale del singolo : quarto posto per lui in 7’06”24 a poco ... oasport

Laziomania: Tudor sbaglia tutto! Luis Alberto meritava altro, Guendouzi deve restare, sulla melina finale... - Laziomania: Tudor sbaglia tutto! Luis Alberto meritava altro, Guendouzi deve restare, sulla melina finale... - L`omaggio a Sven-Goran Eriksson e le lacrime di Felipe Anderson il 26 maggio, nell`anniversario della finale storica della Coppa Italia contro la Roma. Il gol di. calciomercato

Il teatrino delle proposte di sostegno al Servizio sanitario senza coperture - Il teatrino delle proposte di sostegno al Servizio sanitario senza coperture - I disegni di legge proposti dal Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra, dai consigli regionali di Piemonte, Marche, Toscana, Puglia e Emilia Romagna hanno obiettiv ... vita