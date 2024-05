Con la scusa di una firma per poter ottenere un catalogo o una tessera sconti, viene in realtà attivato un contratto da migliaia di euro ilgiornale

Occhio alla truffa del codice a 6 cifre: la nuova trappola su Whatsapp - occhio alla truffa del codice a 6 cifre: la nuova trappola su Whatsapp - occhio al codice a 6 cifre Basta aprire un messaggio per cadere ... Contattare tutti i numeri della rubrica per mettere a segno nuove truffe. Ma come funzione il furto tramite codice a 6 cifre Il più ... ilgiornale

Europei di calcio nel mirino dei cybercriminali: rischio truffe IA - Europei di calcio nel mirino dei cybercriminali: rischio truffe IA - L'evoluzione degli strumenti IA potrebbe costituire un fattore di rischio in vista degli Europei di calcio: occhio alle truffe. telefonino

Truffa della auto storiche in Italia, solo il 20% ne avrebbe i requisiti - truffa della auto storiche in Italia, solo il 20% ne avrebbe i requisiti - Solo il 20 per cento delle auto storiche in Italia avrebbe realmente i requisiti per esserlo: la truffa evidenziata dal Condacons ... quotidiano