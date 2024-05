Oblio oncologico - mutu - lavo -o, concorsi | quando sca -ta, t -mpi, settori

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 18 dicembre la normativa sull’contiene disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.In vigore dal 2 gennaio 2024, la Legge 7 dicembre 2023 numero 193 è stata adottata in attuazione degli 2, 3 e 32 della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del Piano europeo di lotta contro il cancro.Grazie alla legge si introduce il concetto di diritto all’, da intendersi come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né tantomeno subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Oblio oncologico , pubblicato il decreto che ne definisce i tempi . In alcuni casi scatta già dopo un anno dal termine delle cure pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che definisce i tempi per l’ Oblio oncologico per alcune patologie specifiche. La buona notizia è ... 361magazine

Roma – Venerdì 24 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà il convegno “Oblio oncologico , i passi in Europa e in Italia” . Partecipera’ la segretaria di Presidenza della Camera Annarita Patriarca. Tra gli interventi è previsto anche quello di Renato ... lopinionista

La legge sul l’oblio oncologico è ora realtà, chi è stato malato non deve necessariamente comunicarlo, è la svolta per molti. Avere una grave malattia può essere certamente difficile, soprattutto perché ancora adesso, nonostante i progressi fatti dalla medicina, la parola tumore continua a fare ... cityrumors

Carolina Marconi a Verissimo: età, vita privata, fidanzato, malattia, carriera, Grande Fratello - Carolina Marconi a Verissimo: età, vita privata, fidanzato, malattia, carriera, Grande Fratello - Secondo l'attrice, tutto ciò non migliorerà nemmeno con l'approvazione definitiva della legge sull'oblio oncologico: «Ho 45 anni e se rimarrà la regola di dover attendere 10 anni dopo la conclusione ... ilmessaggero

Oblio oncologico, per certi tumori matura dopo un anno: ecco la nuova tabella delle guarigioni - oblio oncologico, per certi tumori matura dopo un anno: ecco la nuova tabella delle guarigioni - Non si dovranno più dare informazioni sulla pregressa patologia in certi ambiti, come adozioni e servizi finanziari. La legge prevedeva lo stop a dieci o cinque anni dalla fine dei trattamenti: l'Ital ... rainews

Novità e implicazioni dopo l'approvazione del Diritto all'Oblio Oncologico": se ne discute in un webinar - Novità e implicazioni dopo l'approvazione del Diritto all'oblio oncologico": se ne discute in un webinar - Il webinar si terrà il 28 maggio alle ore 19:00 su piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Ovest ... salernotoday